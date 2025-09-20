Visite guidée du Musée Musée archéologique / Dépôt lapidaire Vienne-en-Val

Visite guidée du Musée Musée archéologique / Dépôt lapidaire Vienne-en-Val samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:+

Visite guidée du musée archéologique par des médiateurs bénévole de la Société archéologique et historique de Vienne-en-Val.

Présentation du contexte de découverte des sculptures gallo-romaines, résumé des fouilles archéologiques menées dans les années 1970 et présentation des artefacts antiques provenant d’un sanctuaire et d’une agglomération secondaire gallo-romaine.

Durée de la visite : entre 30 mn à 1 h

Musée archéologique / Dépôt lapidaire 17 route de Tigy 45510 Vienne-en-Val Vienne-en-Val 45510 Loiret Centre-Val de Loire 0679416893 https://www.facebook.com/Museevienneenval/ Le musée de Vienne-en-Val est ouvert depuis 1969 et présente principalement des sculptures gallo-romaines du Haut-Empire (Ier – IIIe siècle) découvertes entre 1968 et 1972 lors de plusieurs campagnes de fouilles archéologique sur la place de l’église.

Le lieu est également un dépôt de fouille cantonale, des artefacts de la Préhistoire, de l’Âge du Bronze, du Moyen Âge et de l’époque Moderne sont exposés dans la salle principale. Parking de la salle des fêtes derrière le musée et parking place de l’église, à côté du site archéologique.

Ligne de Bus 7A : Arrêt Centre culturel Maugerie à 600 m. du musée.

© Vincent David-Salecroix