Visite guidée du musée Musée de Vire Normandie Vire Normandie

Visite guidée du musée Musée de Vire Normandie Vire Normandie samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du musée Samedi 20 septembre, 11h00 Musée de Vire Normandie Calvados

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Projet réalisé dans le cadre des Journées du Matrimoine.

Une lecture singulière des autrices programmées sur la nouvelle saison en résonnance avec l’exposition temporaire Home Sweet Home qui invite à explorer l’évolution du « chez-soi », reflet des transformations de notre société à travers les décennies.

Suivi d’un brunch au Bar du Préau à partir de 12h.

Informations au 02 31 66 66 26

Musée de Vire Normandie Square du Chanoine Jean Heroult, 14500 Vire Normandie, France Vire Normandie 14500 Calvados Normandie 33231666650 https://www.virenormandie.fr/bouger-a-vire-normandie/culture-et-loisirs/le-musee Hôtel-Dieu des Augustines, bâtiment du XVIIIe siècle.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Sophie Lulague