Visite guidée du musée, Musée des Manufactures de Dentelles, Retournac

Informations pratiques

Visite guidée du musée 19 et 20 septembre Musée des Manufactures de Dentelles Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Visite guidée du musée

Démonstration de dentelle à la main et de dentelle mécanique

Musée des Manufactures de Dentelles 14 Avenue de la Gare, 43130 Retournac, France Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471594163 https://www.musee-dentelles-retournac.fr Outre une remarquable collection de plus de 5.000 dessins dentelliers des années 1880 à 1920, la partie la plus importante du fonds est l’atelier de dentelles mécaniques. Il comporte une typologie presque complète des différentes machines utilisées depuis 1902 en Haute-Loire. Les collections sont aussi constituées par plusieurs fonds de fabriques de dentelles aux fuseaux à la main. Elles comptent plus de 70.000 modèles datés de 1850 à 1970 environ, de genres torchon, fleuri, Cluny, Valenciennes, Russes, Art Déco, etc. En provenance de Lyon, direction Saint-Étienne par l’autoroute A.47, puis Firminy – Le Puy par la Nationale N.88, à Monistrol-sur-Loire sortie Retournac. En provenance de Clermont-Ferrand, direction Brioude, Le Puy, Saint-Etienne par la nationale N.88, à Yssingeaux, sortie Retournac.

Visite guidée du musée

©René Bornancin