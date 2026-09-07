UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Retournac

Visite guidée du musée, Musée des Manufactures de Dentelles, Retournac

samedi 19 septembre 2026 · Musée des Manufactures de Dentelles · Retournac

Visite guidée du musée, Musée des Manufactures de Dentelles, Retournac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée des Manufactures de Dentelles
Adresse
14 Avenue de la Gare, 43130 Retournac, France
Ville
43130 Retournac
Département
Haute-Loire

Visite guidée du musée 19 et 20 septembre Musée des Manufactures de Dentelles Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Visite guidée du musée
Démonstration de dentelle à la main et de dentelle mécanique

Musée des Manufactures de Dentelles 14 Avenue de la Gare, 43130 Retournac, France Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471594163 https://www.musee-dentelles-retournac.fr Outre une remarquable collection de plus de 5.000 dessins dentelliers des années 1880 à 1920, la partie la plus importante du fonds est l’atelier de dentelles mécaniques. Il comporte une typologie presque complète des différentes machines utilisées depuis 1902 en Haute-Loire. Les collections sont aussi constituées par plusieurs fonds de fabriques de dentelles aux fuseaux à la main. Elles comptent plus de 70.000 modèles datés de 1850 à 1970 environ, de genres torchon, fleuri, Cluny, Valenciennes, Russes, Art Déco, etc. En provenance de Lyon, direction Saint-Étienne par l’autoroute A.47, puis Firminy – Le Puy par la Nationale N.88, à Monistrol-sur-Loire sortie Retournac. En provenance de Clermont-Ferrand, direction Brioude, Le Puy, Saint-Etienne par la nationale N.88, à Yssingeaux, sortie Retournac.
Visite guidée du musée

©René Bornancin

À voir aussi à Retournac (Haute-Loire)