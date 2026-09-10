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Visite guidée du musée, Musée-historial de la Grande Guerre, Péronne

samedi 19 septembre 2026 · Musée-historial de la Grande Guerre · Péronne

Visite guidée du musée, Musée-historial de la Grande Guerre, Péronne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée-historial de la Grande Guerre
Adresse
Place Andre Audinot, 80200 Péronne, France
Ville
80200 Péronne
Département
Somme

Visite guidée du musée Samedi 19 septembre, 10h30, 15h30 Musée-historial de la Grande Guerre Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Un parcours guidé au cœur des objets et histoires qui font la richesse du musée.

Musée-historial de la Grande Guerre Place Andre Audinot, 80200 Péronne, France Péronne 80200 Somme Hauts-de-France 0322831418 https://www.historial.fr Ruines du château médiéval, trois tours subsistantes et des courtines qui les relient.
Un parcours guidé au cœur des objets et histoires qui font la richesse du musée.

© Aurélien Roger

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