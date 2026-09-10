Visite guidée du musée, Musée-historial de la Grande Guerre, Péronne
samedi 19 septembre 2026 · Musée-historial de la Grande Guerre · Péronne
Informations pratiques
Visite guidée du musée Samedi 19 septembre, 10h30, 15h30 Musée-historial de la Grande Guerre Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00
Un parcours guidé au cœur des objets et histoires qui font la richesse du musée.
Musée-historial de la Grande Guerre Place Andre Audinot, 80200 Péronne, France Péronne 80200 Somme Hauts-de-France 0322831418 https://www.historial.fr Ruines du château médiéval, trois tours subsistantes et des courtines qui les relient.
Un parcours guidé au cœur des objets et histoires qui font la richesse du musée.
© Aurélien Roger
À voir aussi à Péronne (Somme)
- Jeu : l’album photo perdu, Musée-historial de la Grande Guerre, Péronne 19 septembre 2026
- La Somme : les objets d’une bataille. Histoires de vies (1916-2026), Musée-historial de la Grande Guerre, Péronne 19 septembre 2026
- Jeu de piste : l’album photo perdu, Musée-historial de la Grande Guerre, Péronne 19 septembre 2026
- Expositions, visite et jeu à l’Hôtel de Ville de Péronne, Péronne, Péronne 19 septembre 2026
- Exposition : le Petit théâtre des opérations, Musée-historial de la Grande Guerre, Péronne 19 septembre 2026