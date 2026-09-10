Visite guidée du musée, Musée-historial de la Grande Guerre, Péronne

Informations pratiques

Visite guidée du musée Samedi 19 septembre, 10h30, 15h30 Musée-historial de la Grande Guerre Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Un parcours guidé au cœur des objets et histoires qui font la richesse du musée.

Musée-historial de la Grande Guerre Place Andre Audinot, 80200 Péronne, France Péronne 80200 Somme Hauts-de-France 0322831418 https://www.historial.fr Ruines du château médiéval, trois tours subsistantes et des courtines qui les relient.

Un parcours guidé au cœur des objets et histoires qui font la richesse du musée.

© Aurélien Roger