Visite guidée du musée naval de Sarcelles, Val d’Oise Musée Naval de Sarcelles Sarcelles

Visite guidée du musée naval de Sarcelles, Val d’Oise Musée Naval de Sarcelles Sarcelles samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du musée naval de Sarcelles, Val d’Oise 20 et 21 septembre Musée Naval de Sarcelles Val-d’Oise

Entrée Gratuite, groupe limité à 12 personnes,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le musée naval de Sarcelles est un musée associatif qui a été créé en 1990 par l’Amicale des Anciens Marins de Sarcelles et sa région, son ambition était de raconter l’histoire de la marine de Colbert à nos jours.

Aujourd’hui toutes les marines y sont représentées, la Royale bien sûr mais également le commerce, la pêche, la plaisance par de nombreux supports, maquettes, gravures, photos, peintures, livres et objets divers de navigation, pour plus d’information utiliser internet – Google Maps, Sarcelles, musée.

Situé à Sarcelles Village dans un immeuble mis à disposition par la mairie, 27 boulevard du Général de Gaulle, à 15 kilométres de Paris il est accessible en voiture par l’autoroute A1 et la nationale 1, en transport en commun il se situe à 300 mètres de la gare RER Sarcelles-Saint-Brice.

Musée Naval de Sarcelles 27 Boulevard du Général de Gaulle 95200 Sarcelles Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France 33 0685107823 Le Musée Naval de Sarcelles est un musée créé par l’Amicales des anciens marins de Sarcelles-garges, il relate l’histoire de la marine de Colbert à nos jours, toutes les marines y sont représentées, Marine Nationale, le commerce, la pêche sous toutes ses formes ainsi que la marine de plaisance par de nombreux supports, affiches, maquettes et objets divers, pour plus d’information visiter Google Maps Sarcelles musée, Sarcelles se situe à 15 kilomètres de Paris on peut y accéder par l’autoroute A1, la route Nationale 16 et par les transports en commun, la gare RER de Sarcelles-Saint-Brice sous forêt se situe à 300 mètres à pied du musée naval

Visite commentée du musée

Amicale des Anciens Marins de Sarcelles