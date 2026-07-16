Visite guidée du Musée Naval, Musée Naval de Sarcelles, Sarcelles

Informations pratiques

Visite guidée du Musée Naval 19 et 20 septembre Musée Naval de Sarcelles Val-d’Oise

Groupes limités à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Musée Naval de Sarcelles est une structure crée par l’Amicale des Anciens Marins de Sarcelles-Garges,association loi 1901 fondée en 1969, en 1993 dans un bâtiment de 150 mètres carrés mis à disposition par la Mairie de Sarcelles, toutes les marines y sont représentées, la Royale, la Nationale, la pêche, le commerce et la plaisance.

Quatre siècles d’histoire de 1626 à nos jours y sont répertoriés par des maquettes, des photos, des tableaux, des textes et des objets divers de navigation ainsi qu’une bibliothéque de livres et documents sur la marine, la mer et les marins.

Venez découvrir la vie de ces hommes courageux, le pénible et dur labeur des marins pêcheurs, la splandeur et le faste des prestigieux paquebots,

Le Musée se situe à environ 200 mètres de la gare RER de Sarcelles-Saint Brice et 15 kilomètres le sépare de Paris accés par l’A1 et la nationale 16.

Musée Naval de Sarcelles 27 Boulevard du Général de Gaulle 95200 Sarcelles Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France 33 0685107823 Le Musée Naval de Sarcelles est un musée créé par l’Amicales des anciens marins de Sarcelles-garges, il relate l’histoire de la marine de Colbert à nos jours, toutes les marines y sont représentées, Marine Nationale, le commerce, la pêche sous toutes ses formes ainsi que la marine de plaisance par de nombreux supports, affiches, maquettes et objets divers, pour plus d’information visiter Google Maps Sarcelles musée, Sarcelles se situe à 15 kilomètres de Paris on peut y accéder par l’autoroute A1, la route Nationale 16 et par les transports en commun, la gare RER de Sarcelles-Saint-Brice sous forêt se situe à 300 mètres à pied du musée naval

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©Amicale des Anciens Marins de Sarcelles