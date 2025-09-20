Visite guidée du musée Pompon Musée François Pompon Saulieu

Visite guidée du musée Pompon Musée François Pompon Saulieu samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du musée Pompon 20 et 21 septembre Musée François Pompon Côte-d’Or

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le musée et son patrimoine en lien avec l’architecture de Saulieu, mais aussi l’artiste François Pompon.

Musée François Pompon 3 Place du Docteur Roclore, 21210 Saulieu, France Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380641951 https://saulieu.fr/le-musee-francois-pompon Le musée François Pompon, se situe dans un hôtel particulier du XVIIe siècle. Il réserve une large place au célèbre sculpteur, d’autres thèmes font l’objet de salles spécialisées :

– Salle d’art sacré contenant une vierge romane à l’enfant, un Christ en bois du XIIe siècle, les vestiges de l’ancien portail de la basilique.

– Salle archéologique avec des stèles funéraires gallo-romaines de la nécropole Sedolocum et des ex-votos gaulois (trouvés dans une fontaine).

– Salle consacrée au sculpteur animalier François Pompon (1855-1933) , originaire de Saulieu. – Expositions d’œuvres uniques et locales, la Tête de l’ours, la Cosette, le Curé de Saulieu, le Sanglier et la Taupe.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le musée et son patrimoine en lien avec l’architecture de Saulieu, mais aussi l’artiste François Pompon.

© Musée Pompon