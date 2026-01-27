Visite guidée du Musée pour l’Océan 70.8 Un musée pour l’océan Brest

Visite guidée du Musée pour l’Océan

70.8 Un musée pour l'océan 27 Rue de Pontaniou Brest Finistère

2026-02-14 15:30:00

2026-03-01 17:00:00

2026-02-14

Laissez-vous guider lors d’une visite immersive du musée en compagnie d’un médiateur scientifique.

L’océan est au cœur des grands enjeux économiques, sociétaux et environnementaux d’aujourd’hui et de demain climat, biodiversité, alimentation, santé, énergie, transport…

Découvrez nos thématiques les biotechnologies marines, l’exploration des grands fonds, les énergies marines renouvelables, l’observation de l’océan pour mieux le connaître, le trafic maritime, les navires du futur et la construction navale, pour comprendre l’océan d’aujourd’hui et imaginer celui de demain.

Ce moment, conçu comme un temps d’échanges, est accessible dès 6 ans. Le médiateur adapte son discours et le rythme de la visite au public présent, apporte toutes les explications et répond à vos questions.

Informations pratiques

Animation comprise dans le billet d’entrée au musée.

Durée 1h30.

Billets en vente à tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme Brest en vue. .

