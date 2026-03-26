Visite guidée du Musée pour l’Océan 70.8 Un musée pour l’océan Brest
Visite guidée du Musée pour l’Océan 70.8 Un musée pour l’océan Brest samedi 11 avril 2026.
Visite guidée du Musée pour l’Océan
70.8 Un musée pour l’océan 27 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 15:30:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Laissez-vous guider lors d’une visite immersive du musée en compagnie d’un médiateur scientifique.
L’océan est au cœur des grands enjeux économiques, sociétaux et environnementaux d’aujourd’hui et de demain climat, biodiversité, alimentation, santé, énergie, transport…
Découvrez nos thématiques les biotechnologies marines, l’exploration des grands fonds, les énergies marines renouvelables, l’observation de l’océan pour mieux le connaître, le trafic maritime, les navires du futur et la construction navale, pour comprendre l’océan d’aujourd’hui et imaginer celui de demain.
Ce moment, conçu comme un temps d’échanges, est accessible dès 6 ans. Le médiateur adapte son discours et le rythme de la visite au public présent, apporte toutes les explications et répond à vos questions.
Informations pratiques
Animation comprise dans le billet d’entrée au musée.
Durée 1h30.
Billets en vente à tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme Brest en vue. .
70.8 Un musée pour l’océan 27 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 84 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée du Musée pour l’Océan
L’événement Visite guidée du Musée pour l’Océan Brest a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
À voir aussi à Brest (Finistère)
- Spectacle théâtre d’impro L’Avenir nous le Dira (Soap Opéra improvisé) La PAM Brest 26 mars 2026
- Tom Boudet Vous dis quoi La Comédie du Finistère Brest 26 mars 2026
- Atelier Broder avec des perles Commes les grands Brest 27 mars 2026
- Atelier Initiation à l’Aquarelle avec Amandine Faure Les Ovnis Brest 27 mars 2026
- Créatures Théâtre Ecole Vauban Brest 27 mars 2026