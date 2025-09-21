Visite guidée du musée Raymond Lafage Musée Raymond Lafage Lisle-sur-Tarn

Visite guidée du musée Raymond Lafage Musée Raymond Lafage Lisle-sur-Tarn dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée du musée Raymond Lafage Dimanche 21 septembre, 10h30 Musée Raymond Lafage Tarn

Gratuit. Accès libre. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Venez prendre part à cette visite commentée, qui vous permettra d’en apprendre davantage sur l’histoire du musée, son artiste éponyme Raymond Lafage, brillant dessinateur et graveur du XVIIème siècle, ainsi que sur les arts graphiques au sens large, du dessin de presse à la gravure au burin, en passant par le fusain et la lithographie.

Accompagnés par l’équipe du musée, c’est une occasion parfaite pour venir découvrir l’exposition temporaire du moment : Le murmure des choses, qui allie les gravures en manière noire de l’américaine Judith Rothchild et les visages en céramique de la sculptrice polonaise Magdalena Kopacz.

Que vous connaissiez déjà le musée ou non, les Journées Européennes du Patrimoine vous invitent à venir apprécier ses collections et découvrir ou redécouvrir leur richesse !

Musée Raymond Lafage 9 place Paul Saissac, 81310 Lisle-sur-Tarn Lisle-sur-Tarn 81310 Tarn Occitanie 05 63 40 45 45 Labellisé « Musée de France » et inauguré dans ses nouveaux locaux depuis le 1er juillet 2023, le musée Raymond Lafage s’étageant sur 3 niveaux se consacre aux arts graphiques au sens large, du XVIIe siècle à aujourd’hui.

Venez apprécier les fabuleuses productions d’Honoré Daumier, éminent caricaturiste du XIXe siècle ; une eau-forte de Manet, peintre révolutionnaire préfigurateur de l’impressionnisme ; des dessins exclusifs de Charlie Hebdo ; des gravures admirables de paysages imaginaires de Gérard Trignac, artiste deux fois lauréat du prix Vélasquez ; Mikio Watanabé, lauréat de la triennale de gravure en taille douce de Lisle-sur-Tarn, maître international incontesté de la manière noire ; Gérard Jan ses dessins, monotypes, pastels, Jean-David Saban mais aussi une large collection de dessins de Raymond Lafage, artiste dessinateur-graveur, Michel-Ange de son temps, plusieurs fois exposé au musée du Louvre, mort trop tôt pour avoir connu le succès qui lui est dû. Le musée est situé au centre de la Bastide place centrale. Parking sur place. Gare sncf et bus.

Venez prendre part à cette visite commentée, qui vous permettra d’en apprendre davantage sur l’histoire du musée, son artiste éponyme Raymond Lafage, brillant dessinateur et graveur du XVIIème ainsi…

© Musée Raymond Lafage