Visite guidée du musée Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan
Visite guidée du musée
Maison du Patrimoine 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05 10:30:00
fin : 2026-02-05
Date(s) :
2026-02-05
Visite interactive, pédagogique et ludique de l’exposition permanente.
Sur inscription à la Maison du Patrimoine 05 62 40 87 86 .
Maison du Patrimoine 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86
English :
Interactive, educational and fun visit to the permanent exhibition.
