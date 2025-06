Visite guidée du Musée Musée art et histoire Cap de Gascogne Saint-Sever 8 juillet 2025 16:00

Landes

Visite guidée du Musée Musée art et histoire Cap de Gascogne Aux Jacobins rue Lamarque Saint-Sever Landes

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 16:00:00

fin : 2025-07-08

Date(s) :

2025-07-08

dans l’ancien couvent des Jacobins, le musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne, labellisé musée de France, retrace l’incroyable destin de la cité de Saint-Sever, de l’Antiquité à nos jours.

15 personnes max. à partir de 8 ans. Réservation obligatoire

dans l’ancien couvent des Jacobins, le musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne, labellisé musée de France, retrace l’incroyable destin de la cité de Saint-Sever, de l’Antiquité à nos jours.

15 personnes max. à partir de 8 ans. Réservation obligatoire .

Musée art et histoire Cap de Gascogne Aux Jacobins rue Lamarque

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 34 64

English : Visite guidée du Musée

in the former convent of the Jacobins, the Cap de Gascogne art and history museum, labeled as a museum of France, retraces the incredible destiny of the city of Saint-Sever, from Antiquity to the present day.

15 people max. from 8 years old. Reservation required

German : Visite guidée du Musée

im ehemaligen Jakobinerkloster zeigt das Museum für Kunst und Geschichte des Cap de Gascogne, das das Gütesiegel « Musée de France » trägt, das unglaubliche Schicksal der Stadt Saint-Sever von der Antike bis heute.

max. 15 Personen ab 8 Jahren. Reservierung erforderlich

Italiano :

nell’ex convento dei Giacobini, il Museo d’Arte e Storia di Cap de Gascogne, museo certificato francese, ripercorre l’incredibile destino della città di Saint-Sever, dall’antichità ai giorni nostri.

15 persone al massimo a partire da 8 anni. Prenotazione obbligatoria

Espanol : Visite guidée du Musée

en el antiguo convento de los Jacobinos, el Museo de Arte e Historia de Cap de Gascogne, museo certificado francés, recorre el increíble destino de la ciudad de Saint-Sever, desde la Antigüedad hasta nuestros días.

15 personas máx. a partir de 8 años. Reserva obligatoria

L’événement Visite guidée du Musée Saint-Sever a été mis à jour le 2025-06-20 par Landes Chalosse