Visite guidée du Musée Rue du Gén Lamarque Saint-Sever
Visite guidée du Musée Rue du Gén Lamarque Saint-Sever mercredi 15 avril 2026.
Visite guidée du Musée
Rue du Gén Lamarque Musée art et histoire Cap de Gascogne Saint-Sever Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Dans l’ancien couvent des Jacobins, le musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne, labellisé musée de France, retrace l’incroyable destin de la cité de Saint-Sever, de l’Antiquité à nos jours.
15 personnes max. à partir de 8 ans. Réservation obligatoire
Dans l’ancien couvent des Jacobins, le musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne, labellisé musée de France, retrace l’incroyable destin de la cité de Saint-Sever, de l’Antiquité à nos jours.
15 personnes max. à partir de 8 ans. Réservation obligatoire .
Rue du Gén Lamarque Musée art et histoire Cap de Gascogne Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 34 64
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English : Visite guidée du Musée
Housed in the former Jacobin convent, the Cap de Gascogne Museum of Art and History (Musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne), a French museum, traces the incredible destiny of the city of Saint-Sever, from Antiquity to the present day.
15 people max. from age 8. Reservations required
L’événement Visite guidée du Musée Saint-Sever a été mis à jour le 2026-03-27 par Landes Chalosse
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