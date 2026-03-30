Visite guidée du Musée Rue du Gén Lamarque Saint-Sever

Visite guidée du Musée

Rue du Gén Lamarque Musée art et histoire Cap de Gascogne Saint-Sever Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Dans l’ancien couvent des Jacobins, le musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne, labellisé musée de France, retrace l’incroyable destin de la cité de Saint-Sever, de l’Antiquité à nos jours.

15 personnes max. à partir de 8 ans. Réservation obligatoire

Dans l’ancien couvent des Jacobins, le musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne, labellisé musée de France, retrace l’incroyable destin de la cité de Saint-Sever, de l’Antiquité à nos jours.

15 personnes max. à partir de 8 ans. Réservation obligatoire .

Rue du Gén Lamarque Musée art et histoire Cap de Gascogne Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 34 64

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English : Visite guidée du Musée

Housed in the former Jacobin convent, the Cap de Gascogne Museum of Art and History (Musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne), a French museum, traces the incredible destiny of the city of Saint-Sever, from Antiquity to the present day.

15 people max. from age 8. Reservations required

L’événement Visite guidée du Musée Saint-Sever a été mis à jour le 2026-03-27 par Landes Chalosse