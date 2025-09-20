Visite guidée du Musée Sauvage Musée Sauvage Argenteuil

Visite guidée du Musée Sauvage Musée Sauvage Argenteuil samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du Musée Sauvage 20 et 21 septembre Musée Sauvage Val-d’Oise

Réservation gratuite sur place, limité à 12 personnes par créneau. Pas de parking (sauf PMR). Attention, cette visite nécessite de monter un étage par un escalier, sans accès PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:15:00 – 2025-09-20T14:45:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Venez découvrir les coulisses du Musée Sauvage en compagnie de notre médiatrice culturelle qui vous présentera l’histoire du lieu et ce que l’on peut y trouver aujourd’hui !

Musée Sauvage 5 rue Pierre-Guienne 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France 01 82 06 83 00 https://museesauvage.com/ En 2018, un collectif composé d’associations locales, d’habitant.e.s et d’artistes s’est réuni pour porter devant la municipalité d’Argenteuil un projet de réouverture d’un lieu fermé depuis plus de 10 ans.

D’abord maison de campagne d’un seigneur local, le bâtiment est érigé en hôpital au début du XVIIIe siècle avant de devenir un musée autour des années 1930. Il sera fermé au public en 2008.

À partir de 2019, exactement 300 ans après le début de l’édification de l’hôpital et à la suite de longs mois de travaux et rafraichissements, il rouvre enfin sous une forme inattendue : un lieu partagé!

Tout le projet du Musée Sauvage s’articule autour de la collaboration, de la circulation des connaissances et des savoir-faire afin de favoriser l’autonomie et la débrouille. Le lieu s’anime au gré des idées, des envies et des rencontres.

Des associations et personnes résidentes se chargent de faire vivre le Musée Sauvage au quotidien et d’assurer sa bonne marche.

C’est aussi un lieu ressource : il vise à permettre au plus grand nombre de profiter de son cadre exceptionnel, de ses espaces et de ses outils mutualisés. Situé en face de la sous-préfecture. Pas de parking (sauf PMR).

En train : Ligne J – Gare d’Argenteuil – puis 3mn à pied.

En voiture : A15, sortie 2 Argenteuil Centre.

Visite commentée

Musée Sauvage