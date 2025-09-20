Visite guidée du musée sur le thème du patrimoine architectural ! Musée des Saintes-Maries-de-la-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer

Visite guidée du musée sur le thème du patrimoine architectural ! 20 et 21 septembre Musée des Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Entièrement gratuit les 20 et 21 septembre

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:40:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:40:00

Une visite spéciale et inédite pour les JEP !

Cette année, nous organisons des visites guidées au musée sur le thème du patrimoine archéologique des Saintes-Maries-de-la-Mer. Découvrez l’histoire antique de la ville à travers nos collections archéologiques puis découvrez également comment sont construites les célèbres cabanes de gardians avec nos collections sur les traditions camarguaises !

3 créneaux horaires sont disponibles tout le week-end, une visite le matin et deux l’après-midi.

Grâce à de nombreuses campagnes de fouilles archéologiques sous-marines, le Musée des Saintes-Maries-de-la-Mer révèle la richesse historique des terres sauvages et du littoral camarguais. Plongez à la découverte d'un passé maritime florissant où tous les peuples marchands de méditerranée se sont croisés. Découvrez ou redécouvrez également les collections ethnographiques liées à la figure du Marquis de Baroncelli, personnage emblématique des Saintes-Maries-de-la-Mer et fervent défenseur de la Camargue et de ses traditions. Le musée vous transporte de la noire profondeur des eaux à la lumière des marais sur plus de 3000 ans d'Histoire où de multiples évènements et activités culturelles sont organisés toute l'année. Accessibilité en voiture, nombreux emplacements de parking dans le village. Accessible en bus depuis Arles. Situé en face de la gare maritime, accès de plain pied.

