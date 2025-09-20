Visite guidée du musée vivant de l’école publique 8 impasse Haute-Chiffolière 53000 Laval Laval

Visite guidée du musée vivant de l’école publique 20 et 21 septembre 8 impasse Haute-Chiffolière 53000 Laval Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite guidée du musée de l’école – durée environ 1h30

1ère visite : 14h – 2ème visite : 15h30

Une 1ère salle, une classe reconstituée du début du XXe siècle et une 2ème salle d’exposition de matériels scolaires..

8 impasse Haute-Chiffolière 53000 Laval 8 impasse Chiffolière 53000 lAVAL Laval 53000 Bel-Air-Beauregard Mayenne Pays de la Loire 06 73 41 76 75 https://www.museeecole-laval53.fr https://www.facebook.com/musee.vivant.ecole.publique Musée vivant de l’école publique. Visite d’une classe reconstituée et d’une salle d’exposition du matériel scolaire du XXème siècle. Parking pour voiture uniquement et sur le GPS indiquer RUE Haute-chiffolière et non impasse.

