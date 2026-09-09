Visite guidée du Musée Vosgien de la Brasserie, Musée Vosgien de la Brasserie, Ville-sur-Illon

Informations pratiques

Visite guidée du Musée Vosgien de la Brasserie 19 et 20 septembre Musée Vosgien de la Brasserie Vosges

demi tarif = 3€/ pers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les visiteurs découvriront un ensemble brassicole unique dans les Vosges : la grande salle art déco, le café 1900, la salle de drêches, les caves gigantesques….

Le samedi et le dimanche, 2 créneaux de visites guidées : 15h et 16h.

Cette année, profitez de la découverte de la Micro Brasserie, le samedi.

A la suite de la visite, découvrez une exposition : Les Objets du Temps.

Musée Vosgien de la Brasserie 48 rue de Mirecourt, 88270 Ville-sur-Illon Ville-sur-Illon 88270 Vosges Grand Est 03 29 36 58 05 http://www.museevosgiendelabrasserie.com C’est en 1887 que Jacques Lobstein, propriétaire de la brasserie de Dommartin, construit les bâtiments de la future Grande Brasserie et Malterie vosgienne, destinés à mieux répondre aux normes du brassage industriel. Ces travaux s’achèvent en 1900 avec l’édification de la malterie. Une belle résidence, conçue par l’architecte Clasquin, remplace les anciens locaux en 1904. Vers 1930, René Lobstein modernise les équipements de brassage et fait construire une magnifique salle de brassage de style Art déco.

La brasserie cesse la fabrication de la célèbre Vosgienne en 1956, mais l’entreprise conserve ses activités jusqu’en 1975. Une partie des bâtiments devient un musée à partir de 1987. Des démonstrations de brassage s’y déroulent depuis 1993. Parking à proximité. Toilettes sur place. Buvette et boutique sur place.

Les visiteurs découvriront un ensemble brassicole unique dans les Vosges : la grande salle art déco, le café 1900, la salle de drêches, les caves gigantesques….

©OT Mirecourt et Association Musée Vosgien de la Brasserie