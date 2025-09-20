Visite guidée du MuseuMusica Museumusica, musée de société Pigna

Visite guidée du MuseuMusica Museumusica, musée de société Pigna samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du MuseuMusica 20 et 21 septembre Museumusica, musée de société Haute-Corse

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ouverture du MuseuMusica Entrée gratuite durant tout le weekend des JEP

« MuseuMusica, qui entamera cette année sa 10e année depuis sa création, est ouvert 6 mois par an. Ce musée est un espace de diffusion et de mémoire de la culture musicale Corse d’hier et d’aujourd’hui. Situé à l’entrée du village de Pigna, on peut y découvrir une collection de l’instrumentarium de Corse et d’ailleurs, ainsi qu’un espace de diffusion audiovisuelle de sa banque de données.

Chloé, chargée d’accueil du musée, vous guide à travers l’instrumentarium traditionnel, et vous offre une plongée au coeur de leur histoire et leur évolution à travers le temps, des techniques de fabrication aux usages ancestraux.

04 95 61 73 13 https://www.centreculturelvoce.org/formation-recherche/462-museu-musica MUSEUMusica est un centre de recherche sur la formation et la diffusion de la culture musicale d'hier et d'aujourd'hui. C'est un lieu où l'on peut découvrir une collection de l'instrumentarium de Corse et d'ailleurs, ainsi qu'un espace de diffusion audiovisuelle de sa banque de données. parking

Ouverture du MuseuMusica pour l’occasion. Visite guidée avec découverte des instruments de Corse et de Méditerranée, projection de documentaire sur l’histoire du village et de la Corse.

CNCM Voce