Visite guidée du nacelier Pont Transbordeur Rochefort

Pont Transbordeur 76 avenue Jacques Demy Rochefort Charente-Maritime

Partez en déambulation insolite à la découverte d’un métier plus que rare nacelier du dernier pont transbordeur de France !

Pont Transbordeur 76 avenue Jacques Demy Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 84 37 28 contact@pont-transbordeur.fr

English : Guided tour of the nacelier

Gehen Sie auf einen ungewöhnlichen Spaziergang, um einen mehr als seltenen Beruf zu entdecken: Gondelfahrer auf der letzten Fährbrücke Frankreichs!

German : Geführte Besichtigung des Naceliers

Take an unusual stroll and discover a very rare profession: the boatman on France’s last ferry bridge!

Italiano :

Fate una passeggiata insolita e scoprite una professione molto rara: il barcaiolo sull’ultimo ponte di traghetti della Francia!

Espanol :

Dé un paseo insólito y descubra una profesión muy poco común: la de barquero en el último puente transbordador de Francia

