Visite guidée du navire du Commandant Cousteau l’Alcyone Chaussée Alger Caen

Visite guidée du navire du Commandant Cousteau l’Alcyone 19 – 21 septembre Chaussée Alger Calvados

12 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2025-09-19T15:+ – 2025-09-19T17:+

Fin : 2025-09-21T11:+ – 2025-09-21T17:+

En arrivant sur le navire, vous serez accueillis par un ancien du bord qui vous expliquera le fonctionnement des Turbovoiles et vous donnera des indications sur les expéditions effectuées par l’Alcyone sur les océans du monde.

Ensuite vous visiterez les espaces de vie à l’intérieur du navire.

Chaussée Alger Chaussée Alger, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 14 47 76 73 Parking à proximité

