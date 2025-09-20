Visite guidée du Normandy Le Normandy Saint-Lô

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

© Archive de la Manche

Pour la dernière fois avant la fermeture pour travaux venez découvrir ou redécouvrir un élément fort du patrimoine saint-lois. Le Normandy, fort de deux siècles d’existence et d’évolution prépare aujourd’hui un nouveau chapitre de son Histoire via sa future réhabilitation qui se veut carrefour d’échanges, de découvertes et d’émotions.

Le bâtiment voit le jour au XIXe s., sur décision de Napoléon Ier. D’abord manège à chevaux dépendant du Haras de Saint-Lô, le lieu fait partie des rares bâtiments épargnés par les bombardements de 1944. Prison, salle polyvalente ou encore cinéma c’est finalement en 1990 qu’il sera dédié aux musiques actuelles.

Des éléments du XIXe s. sont encore visibles au Normandy. Aujourd’hui, on peut encore observer les corniches et les contreforts extérieurs mais aussi la silhouette peinte des anciennes fenêtres. A l’intérieur, on peut voir l’ensemble de la charpente historique en bois avec ses roues à charrette apparentes ou encore les moulures… Du cinéma, il ne reste que la fenêtre de projection qui aujourd’hui permet d’observer la salle depuis les bureaux. En 1999, des travaux d’aménagement et de rénovation du Normandy en font un édifice composé d’une salle de 900 places, de trois loges, d’un local de répétition, de bureaux, d’un espace restauration et de locaux de stockages.

Le Normandy 25 place du Champ de Mars, 50000 Saint-Lô, France Saint-Lô 50000 Manche Normandie 0233576096 https://www.lenormandy.net

