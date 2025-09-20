Visite guidée du nouveau siège de Ceva Santé Animale Ceva Santé Animale Libourne

Visite guidée du nouveau siège de Ceva Santé Animale Samedi 20 septembre, 10h00, 10h45, 11h30 Ceva Santé Animale Gironde

Gratuit. Sur réservation uniquement, à partir de 12 ans. Maximum 15 personnes par groupe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:15:00

Inauguré en juillet 2025, le nouveau siège social mondial de Ceva Santé Animale, ouvre ses portes pour la première fois à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

En visitant ce nouveau siège, vous découvrirez comment Ceva associe recherche, innovation et responsabilité pour imaginer la santé animale de demain.

Ceva Santé Animale 8 Rue de logrono, 33500 Libourne Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « visiteceva@libourne.fr »}] Nouveau siège social mondial du groupe Ceva Santé Animale, implanté à Libourne et inauguré en juillet 2025. Situé en plein coeur du site naturel des Dagueys, son architecture moderne et unique favorise la créativité et le bien-être au travail, tout en intégrant des engagements forts en matière de développement durable.

© Ceva Santé Animale