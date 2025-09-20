Visite guidée du nouvel accrochage des collections intitulé « L’Art et la Couleur » Musée des beaux-arts et d’archéologie Dole

Visite guidée du nouvel accrochage des collections intitulé « L’Art et la Couleur » Samedi 20 septembre, 15h00 Musée des beaux-arts et d’archéologie Jura

Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez lors d’une visite guidée le nouvel accrochage des collections du musée des Beaux-Arts de Dole consacré à « L’Art et la couleur », et dans lequel une salle est attribuée à une couleur.

Musée des beaux-arts et d’archéologie 82 Rue des Arènes, 39100 Dole, France Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384792585 https://www.doledujura.fr/musee-des-beaux-arts Bâtiment militaire, dit le Pavillon des officiers, typique de l’architecture comtoise du XVIIIe siècle.

© Musée des Beaux-Arts de Dole