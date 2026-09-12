Visite guidée du nouvel orgue numérique de l’église Saint-Amand par l’association des Amis des orgues, Eglise Saint-Amand, Bailleul

Informations pratiques

Visite guidée du nouvel orgue numérique de l’église Saint-Amand par l’association des Amis des orgues Dimanche 20 septembre, 15h00 Eglise Saint-Amand Nord

L’orgue se trouve à l’étage, accessible par escalier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite guidée du nouvel orgue par l’association qui participe à l’entretien des orgues des églises Saint-Vaast et Saint-Amand, fait la promotion des instruments auprès du public, organise des manifestations musicales et soutient des jeunes organistes.

Eglise Saint-Amand 1 Parvis Saint-Amand Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 28 500 600 https://www.ville-bailleul.fr/les-eglises Inaugurée en 1931 et construite par l’architecte René Dupire, elle est de construction moderne dans un style néo flamand. Elle reprend le vocable d’une église qui se trouvait auprès de l’église Saint Vaast avant la destruction de la ville en 1918.

Elle est pourvue d’un bel intérieur à une seule nef. Sur le mur du fond en briques, un calvaire monumental se détache, dominant l’autel. Les autels, les confessionnaux, la chaire ont été réalisés sur les dessins de Camille Debert. Le chemin de Croix a été réalisé par Jacques Colpin. Places de parking autour de l’église.

Visite guidée du nouvel orgue par l’association qui participe à l’entretien des orgues des églises Saint-Vaast et Saint-Amand, et fait la promotion des instruments auprès du public.

Les Amis des orgues de Bailleul