Visite guidée du Novomax Novomax Quimper

Visites guidées assurées par Polarité[s] – Durée : 1h30.

Rdv. 2 boulevard Dupleix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Le Novomax

Visite guidée – samedi et dimanche / 10h30 et 14h30

Le Novomax est un bâtiment dédié à la pratique et la diffusion musicale. Propriété de la ville de Quimper et géré par l’association de musiques actuelles Polarité[s], il fait partie intégrante du dynamique Pôle culturel Max-Jacob. Que diriez-vous d’entrer dans la salle de concert et les studios ?

e-réservation*

https://lenovomax.bzh/

Propriété de la Ville de Quimper et géré par l’association de musiques actuelles Polarité[s], le Novomax fait partie intégrante du pôle culturel Max Jacob.

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Quimper