Visite guidée du Palacret Le Palacret Saint-Laurent

Visite guidée du Palacret

Le Palacret Chemin de Palacret Saint-Laurent Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-27 14:30:00

fin : 2026-02-27 16:00:00

2026-02-27

Visite guidée pour découvrir l’histoire du Palacret et les démonstrations de teillage du lin. Ancienne commanderie de l’ordre des religieux-militaires les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, puis moulin, le Palacret est un site historique médiéval et un ancien lieu de teillage du lin, fibre textile qui a fait la richesse du Trégor. Cette visite guidée propose de découvrir l’histoire du site au fil des siècles, entre grande histoire et histoire locale, à travers une balade en extérieur et/ou un exposé en intérieur avec projection de documents d’archives et de reconstitutions. Des démonstrations de teillage du lin permettront de mieux comprendre cette activité emblématique du territoire. Animation assurée par Les Amis du Palacret. .

Le Palacret Chemin de Palacret Saint-Laurent 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 89

