Visite guidée du Palais Consulaire Palais Consulaire – CCI des Pyrénées-Orientales Perpignan

Visite guidée du Palais Consulaire 19 et 20 septembre Palais Consulaire – CCI des Pyrénées-Orientales Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:30:00 – 2025-09-19T11:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

️ Visite guidée du Palais consulaire de Perpignan

Une plongée dans l’histoire économique et architecturale des Pyrénées-Orientales

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, la Chambre de commerce et d’industrie des Pyrénées-Orientales (CCIPO) ouvre exceptionnellement les portes de son siège historique.

Des visites guidées d’exception, menées par Martine Boher, guide-conférencière reconnue pour sa passion et son expertise, permettront de (re)découvrir ce lieu emblématique, rarement accessible au public.

✨ Au programme de la visite :

(Parvis, étages 1, 2 et 4)

Rappel historique de la CCI des Pyrénées-Orientales, de sa fondation le 8 décembre 1881 à son rôle actuel dans le développement économique du territoire.

Évolution de la Chambre, de la surveillance commerciale à l’action économique, avec un focus particulier sur le Palais consulaire, inauguré en 1938.

Anecdotes méconnues sur la vie de l’institution et les grandes figures qui l’ont marquée.

Découverte architecturale du bâtiment : le parvis monumental, l’escalier en marbre de Carrare, les rampes en onyx et les vitraux signés Max Ingrand, maître-verrier de renom.

Une occasion rare de découvrir les coulisses d’un lieu prestigieux, témoin de plus d’un siècle d’histoire économique locale ️

Palais Consulaire – CCI des Pyrénées-Orientales Quai de-Lattre-de-Tassigny, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Mathieu Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 35 98 98 https://www.pyrenees-orientales.cci.fr Le palais consulaire est le siège de la CCI des Pyrénées-Orientales. Ce bâtiment à l'architecture spectaculaire est caractéristique de la période Art Déco et abrite notamment de superbes vitraux signés Max Ingrand. Bus : place Arago, Boulevard Mercader

Parking : Arago

️ Visite guidée du Palais consulaire de Perpignan

© CCIPO