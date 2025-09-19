Visite guidée du Palais Consulaire Palais Consulaire – CCI des Pyrénées-Orientales Perpignan
Visite guidée du Palais Consulaire 19 et 20 septembre Palais Consulaire – CCI des Pyrénées-Orientales Pyrénées-Orientales
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-19T10:30:00 – 2025-09-19T11:30:00
Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00
️ Visite guidée du Palais consulaire de Perpignan
Une plongée dans l’histoire économique et architecturale des Pyrénées-Orientales
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, la Chambre de commerce et d’industrie des Pyrénées-Orientales (CCIPO) ouvre exceptionnellement les portes de son siège historique.
Des visites guidées d’exception, menées par Martine Boher, guide-conférencière reconnue pour sa passion et son expertise, permettront de (re)découvrir ce lieu emblématique, rarement accessible au public.
✨ Au programme de la visite :
(Parvis, étages 1, 2 et 4)
- Rappel historique de la CCI des Pyrénées-Orientales, de sa fondation le 8 décembre 1881 à son rôle actuel dans le développement économique du territoire.
- Évolution de la Chambre, de la surveillance commerciale à l’action économique, avec un focus particulier sur le Palais consulaire, inauguré en 1938.
- Anecdotes méconnues sur la vie de l’institution et les grandes figures qui l’ont marquée.
- Découverte architecturale du bâtiment : le parvis monumental, l’escalier en marbre de Carrare, les rampes en onyx et les vitraux signés Max Ingrand, maître-verrier de renom.
Une occasion rare de découvrir les coulisses d’un lieu prestigieux, témoin de plus d’un siècle d’histoire économique locale ️
Palais Consulaire – CCI des Pyrénées-Orientales Quai de-Lattre-de-Tassigny, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Mathieu Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 35 98 98 https://www.pyrenees-orientales.cci.fr Le palais consulaire est le siège de la CCI des Pyrénées-Orientales. Ce bâtiment à l'architecture spectaculaire est caractéristique de la période Art Déco et abrite notamment de superbes vitraux signés Max Ingrand. Bus : place Arago, Boulevard Mercader
Parking : Arago
© CCIPO