Visite guidée du palais de justice d’Angers palais de justice d’Angers Angers

Visite guidée du palais de justice d’Angers Samedi 20 septembre, 11h00 palais de justice d’Angers Maine-et-Loire

Gratuit sur réservation obligatoire, nombre limité de places disponibles (25 personnes par visite). 8 visites au total : 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h et 16h30.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Visite commentée du palais de justice d’Angers réalisée par des agents travaillant au quotidien sur le site (magistrat, fonctionnaire, contractuel) au cours de laquelle vous pourrez :

développer vos connaissances sur l’histoire du palais

découvrir des lieux non accessibles au public habituellement, comme le bureau du premier président, la bibliothèque de la cour d’appel ou les salons de la première présidence

échanger avec des professionnels sur les métiers de la justice et son fonctionnement

durée : 1h/1h15

palais de justice d'Angers rue Waldeck Rousseau ANGERS Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire Le palais de justice d'Angers a été dessiné par Charles Edmond ISABELLE, architecte du gouvernement. Inauguré en 1883, ce bâtiment aux éléments architecturaux majestueux affirme la puissance publique et l'autorité de la Justice aux yeux des citoyens. Ligne de tram à proximité et parking Place Leclerc

