Visite guidée du Palais de justice de Saint-Laurent du Maroni Tribunal de proximité de Saint-Laurent du Maroni

Visite guidée du Palais de justice de Saint-Laurent du Maroni Tribunal de proximité de Saint-Laurent du Maroni samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du Palais de justice de Saint-Laurent du Maroni Samedi 20 septembre, 10h00 Tribunal de proximité de Saint-Laurent du Maroni Guyane

Inscription sur réservation. Groupe de 10 personnes tous les 30 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Venez découvrir à travers cette visite, le palais de justice de la ville de Saint-Laurent du Maroni. L’histoire de ce bâtiment qui date du temps du bagne vous sera contée par des professionnels travaillant dans le secteur du droit et de la justice, avec une montée de l’escalier historique. Possible mini-audience fictive.

Tribunal de proximité de Saint-Laurent du Maroni SAINT-LAURENT DU MARONI Guyane Guyane [{« type »: « phone », « value »: « 06 94 42 42 99 »}, {« type »: « email », « value »: « ciap.slm@saintlaurentdumaroni.fr »}] Tribunal de proximité de Saint-Laurent du Maroni – Site judiciaire Parking

Journées européennes du patrimoine 2025

© DCJS Guyane