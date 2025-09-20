Visite guidée du palais de justice Musée des Beaux-Arts de Chambéry Chambéry

Visite guidée du palais de justice Samedi 20 septembre, 09h00, 10h30, 12h00 Musée des Beaux-Arts de Chambéry Savoie

Gratuit, prévoir une carte d’identité, réservation obligatoire à partir du 5 septembre sur www.chambery.fr.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:15:00

Fin : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T13:15:00

Découvrez l’histoire du palais de justice ainsi que son fonctionnement en compagnie d’un guide-conférencier et d’un magistrat de la cour d’appel.

Musée des Beaux-Arts de Chambéry Place du palais de justice, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 33479337503 https://www.chambery.fr/88-les-musees.htm [{« type »: « link », « value »: « https://www.chambery.fr/ »}] [{« link »: « http://www.chambery.fr »}] Le musée des Beaux-Arts de Chambéry présente une collection d’une centaine de peintures, allant de la fin du Moyen Âge au début du XXe siècle. Le parcours chronologique vous emmène dans un voyage à travers l’histoire de l’art, dans lequel les œuvres italiennes du XIVe au XVIIIe siècles sont particulièrement représentées.

Chaque année, une à deux expositions temporaires et de nombreux événements vous sont proposés. Visites guidées, conférences, mais aussi ateliers enfants et familles, concerts, performances, nocturnes… Une riche programmation qui s’adresse à tous les publics !

