Visite guidée du palais de justice Tribunal judiciaire de Saintes Saintes

Place limitée. Réservation obligatoire. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T11:15:00 – 2025-09-20T12:15:00

Le palais de justice ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Accompagné par une guide conférencière, vous découvrirez l’histoire et l’architecture du bâtiment, et en apprendrez plus sur l’évolution de la justice et de ses représentations au fil des siècles.

Tribunal judiciaire de Saintes 17100, Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 17 28 39 00 https://www.cours-appel.justice.fr/poitiers/tribunal-judiciaire-de-saintes [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 92 34 26 »}] Le palais de justice de Saintes inauguré le 3 novembre 1864, domine le cours national et l’actuelle esplanade du Maréchal Foch.

Construit à l’emplacement de l’ancien couvent des cordeliers, le palais accueille la Cour d’assises et la Cour Criminelle Départementale depuis 2023.

© Tribunal judiciaire de Saintes