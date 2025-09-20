Visite guidée du Palais des congrès d’Issy Palais des Arts et des Congrès Issy-les-Moulineaux

Visite guidée du Palais des congrès d'Issy Samedi 20 septembre, 15h00 Palais des Arts et des Congrès Hauts-de-Seine

2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez tous les secrets du Palais des Congrès d’Issy et admirez ses qualités architecturales.

Palais des Arts et des Congrès 25 D989, 92130 Issy-les-Moulineaux, France Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0141238700 »}] Cet édifice, datant de 1932, est l’oeuvre de l’architecte Marcel Chappey. La salle des fêtes comportait au sous-sol une vaste salle de gymnastique (actuellement lieu de réception) et une « justice de paix » à l’étage, occupée aujourd’hui par des bureaux. L’entresol a été transformé en 1960 et 1988 et les vitraux de Louis Barillet qui ornaient les baies à cet endroit ont été remontés dans le grand hall. Les rampes du grand escalier de celui-ci sont conservées et sont signées de Raymons Subes. Le foyer se distingue par ses trois baies s’ouvrant sur le balcon. La façade ornées de baies pourvues de grilles de ferronnerie de Subes et de mosaïques de Barillet est identique à son état d’origine.

Visite commentée

