Visite guidée du Palais ducal de Nevers Départ du musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers

Départ du musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre

Début : 2025-08-17 10:30:00

fin : 2025-08-24 12:00:00

Date(s) :

2025-08-17 2025-08-24 2025-08-31

Souvent considérée comme le premier des châteaux de la Loire, la résidence des comtes puis des ducs de Nevers, édifiée aux 15e et 16e siècles, présente une élégante architecture qui témoigne de la transition entre le Moyen Âge et la Renaissance. Dans le prolongement du bâtiment, une grande place, aménagée au 17e siècle, surplombe la Loire. Transformé en palais de justice au début du 19e siècle d’où sa dénomination actuelle –, aujourd’hui siège du conseil municipal, le Palais ducal a conservé à travers les siècles son rôle central dans la vie de la ville, tout en préservant ses mystères et son histoire. Au sous-sol, découvrez aussi l’Espace Loire & Patrimoine, qui raconte la ville.

Départ du Musée de la Faïence et des Beaux-Arts. Tous publics. 10€ / 5€. Inscription culture.nevers.fr .

