Visite guidée du Palais Gallien en LSF Palais Gallien Bordeaux

Visite guidée du Palais Gallien en LSF Samedi 20 septembre, 16h00 Palais Gallien Gironde

Gratuit. Réservation par mail ou SMS.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

️ Visite en LSF du Palais-Gallien – Amphithéâtre romain de Bordeaux

Participez à une visite en Langue des Signes Française (LSF) pour découvrir les ruines de l’amphithéâtre romain, dit « Palais-Gallien ».

Construit au IIᵉ siècle après J.-C., cet édifice est le dernier vestige visible de la parure monumentale de l’ancienne Burdigala.

Sa destruction, longtemps attribuée aux invasions barbares, demeure en partie mystérieuse…

Mais les dernières fouilles archéologiques ont permis d’en révéler de nouveaux secrets.

Une découverte passionnante, réservée aux personnes sourdes ou malentendantes, dans le cadre des Journées du Patrimoine et du Matrimoine 2025.

Palais Gallien 126 rue docteur Albert Barraud 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « daphne.chamvoux@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 73 17 51 77 »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

© Mairie de Bordeaux, F.Deval