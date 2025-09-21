Visite guidée du Palais Lumière et son grand salon, exposition de matériels cinématographiques Palais Lumiere La Ciotat

sur inscription, visite d’environ 45 minutes, groupe de 25/30 personnes

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Promenade guidée dans le domaine du Palais Lumière, les jardins, les parcs, où peuvent être contemplés sculptures de rocailles, statues, kiosque, pinède, puis le Grand Salon et la découverte de matériels anciens cinématographiques.

Palais Lumiere Allées Lumière – Clos des Plages – 13 600 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04.42.83.89.33 »}]

Ville de La ciotat