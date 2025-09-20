Visite guidée du palais synodal de Sens Palais synodal de Sens Sens

Visite guidée du palais synodal de Sens Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Palais synodal de Sens Yonne

Gratuit | 10 personnes maximum par visite | Départ de visite toutes les 20 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée du palais synodal de Sens. Sous les voûtes médiévales, partez à la découverte des anciennes cellules et des usages judiciaires du palais. Une visite forte en émotion.

Palais synodal de Sens 135 rue des déportés et de la résistance, 89100 Sens, France Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386644622 https://www.musees-sens.fr/le-musee/le-palais-synodal Le Palais synodal, élevé par l’archevêque Gautier Cornut (1222-1241) et restauré sous la direction de Viollet-le-Duc entre 1851 et 1866, forme une des ailes du palais des archevêques de Sens. Si le premier étage permettait d’accueillir les grandes réunions ecclésiastiques, le rez-de-chaussée est occupé par la salle de l’Officialité, c’est-à-dire le lieu du tribunal ecclésiastique. L’archevêque, chef spirituel et seigneur temporel, avait droit de justice à ces deux titres. Dans l’attente de leur jugement, les prisonniers étaient enfermés dans les cachots construits eux aussi au XIIIe siècle dans les deux premières travées de la salle.

Des expositions d’art contemporain y sont organisées pendant la période estivale.

© Y. Veron / Musée de Sens