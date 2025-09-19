Visite guidée du Parc Botanique de Haute-Bretagne Parc Botanique de Haute Bretagne Le Châtellier

Visite guidée du Parc Botanique de Haute-Bretagne Vendredi 19 septembre, 14h00 Parc Botanique de Haute Bretagne Ille-et-Vilaine

Entrée payante (tarif réduits pour les JEP) : 8 € par adulte / 7 € réduit (12-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants)

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T15:30:00

Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T15:30:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Parc Botanique vous propose une visite guidée des jardins. Réservation conseillée (place limités).

Considéré comme « l’un des plus beaux parcs paysagers de France » d’après le Guide Michelin, le parc botanique s’étend sur 25 hectares et regroupe une vingtaine de jardins thématiques où s’acclimatent des végétaux des différents continents.

Au cœur du parc, dans le salon principal du château de la Foltière, construit sur le plan des malouinières avec sa toiture à croupes, ses frontons triangulaires et son avant-corps.

Le reste du week-end, visite libre avec tarif réduits exceptionnels.

Parc Botanique de Haute Bretagne La Foltière, 35133 Le Châtellier Le Châtellier 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 95 48 32 https://www.jardinbretagne.com/ https://www.facebook.com/parcfloralbretagne/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 95 48 32 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@jardinbretagne.com »}] Dessiné en 1847, ce parc floral de vingt-cinq hectares acclimate les essences des différents continents dans 24 ​jardins botaniques, thématiques, contemporains… « inspirés par des poèmes, des souvenirs de voyages ou encore l’histoire des jardins,…ce parc de rêve, ce dédale de plaisir… est ouvert sur la beauté désarmante du paysage breton. La diversité des plantes, des fleurs, des points de vue, offre au visiteur une promenade de charme éternellement dépaysante. » extrait du guide « La France des jardins ». Ce parc est, aussi, un univers botanique fantastique pour les enfants qui y découvrent un jardin préhistorique et son tyrannosaure, 3 labyrinthes et le minotaure, l’antre des plantes carnivores après une traversée sur un grand pont suspendu, le fantôme de la Foltière…

© Alain Jouno