Informations pratiques

Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée du Parc botanique de la Roche Fauconnière

Parc botanique de la Roche Fauconnière CHERBOURG-OCTEVILLE Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-27 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-27

Situé sur les hauteurs de Cherbourg en Cotentin, à flanc de roche, le parc donne à découvrir un îlot de verdure à nul autre pareil, fruit du travail et de l’invention de cinq générations de la famille Favier, puis à l’investissement du conservatoire du littoral, de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin, gestionnaire du lieu, et de la Cité des Plantes qui y organise les visites guidées et l’inventaire des plantes.

155 ans d’acclimatation plus tard, quelques milliers d’espèces exotiques provenant des cinq continents attendent de vous surprendre. Pour cette visite du dimanche 27 juillet, le thème de la visite se portera sur les plantes originaires du Chili.

Journées Européennes du Patrimoine : les 19 et 20 septembre.

Accès gratuit pour les visites guidées : 10h et 14h30.

Durée : 2h.

Veuillez sélectionner les tarifs spéciaux JEP, valables uniquement pour les 19 et 20 septembre. .

Parc botanique de la Roche Fauconnière CHERBOURG-OCTEVILLE Cherbourg-en-Cotentin 50120 Manche Normandie +33 6 38 13 44 38 info@lacitedesplantes.fr

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English : Visite guidée du Parc botanique de la Roche Fauconnière

L’événement Visite guidée du Parc botanique de la Roche Fauconnière Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin