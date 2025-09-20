Visite guidée du parc Château de Bracquetuit Bracquetuit

Visite guidée du parc Château de Bracquetuit Bracquetuit samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du parc 20 et 21 septembre Château de Bracquetuit Seine-Maritime

Durée 1h, 5€, 3€ (bénéficiaires des minimas sociaux et <26 ans), gratuit <12 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00 Fin : 2025-09-21T16:00:00 - 2025-09-21T17:00:00

Profitez d’une visite guidée du parc avec François, le propriétaire (environ 1 heure)

Départs visites :

10h30 samedi

13h30 samedi et dimance

14h45 samedi et dimance

16h00 samedi et dimanche

Accès gratuit privilégié au rez-de-chaussée du château, où des artisans présenteront leur savoir-faire au travers d’une exposition et d’ateliers (payants) : Peintres, céramistes , sculpteurs, cyanotype…

L’association « La Compagnie des Jardins du Château de Bracquetuit » est à l’initiative de cet évènement. Elle proposera sur place une buvette gourmande et organisera une tombola. Les recettes de ces journées servent à l’organisation des événements futurs.

Château de Bracquetuit 21 place de l’église, 76850 Bracquetuit Bracquetuit 76850 Seine-Maritime Normandie 06 84 26 46 45 https://cjcbracquetuit.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61559728830424 Les plus vieilles traces de construction maçonnées datent de la fin du 17ème. Quelques arbres centenaires accompagnent son jeune parc à caractère botanique dessiné et réalisé par le propriétaire. Parking à proximité et accessible aux personnes à mobilité réduite

Journées européennes du patrimoine 2025

@cjcbracquetuit