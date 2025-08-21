Visite guidée du Parc de Belleville Parc de Belleville Paris

Visite guidée du Parc de Belleville Parc de Belleville Paris jeudi 21 août 2025.

C’est l’une des plus belles réalisations paysagères de ces 30 dernières années à Paris, dans un quartier qui manquait d’espaces verts. L’architecte François Debulois et le paysagiste Paul Brichet en sont les auteurs. La terrasse, à près de 30 mètres de hauteur, permet d’admirer la vue panoramique sur Paris, et l’espace vert de flâner à l’ombre de ses 1 200 arbres et arbustes (sophoras, tilleuls, catalpas…) et de sillonner les massifs de plantes annuelles et vivaces, des grimpantes et des rosiers. Les décorations florales sont préparées par les jardiniers en collaboration avec le centre horticole de Rungis.

Visite guidée par Jean-Christophe LUCAS, guide-conférencier de la Ville de Paris.

Le programme de cette soirée Ciné-Jardins :

18h – Visite guidée du parc de Belleville

19h30 – Buffet participatif (tendance bio végétarien) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez !

20h30 – Projection du film « Douce France » en présence du réalisateur Geoffrey Couanon / 2020 / 95 min

Cette visite guidée est organisée dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2025, pour faire découvrir aux Parisiens la biodiversité près de chez eux, et les inciter à renouer des liens avec les autres espèces, animales et végétales.

Le jeudi 21 août 2025

de 18h00 à 19h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Parc de Belleville 27 rue Piat 75020 M° 11 : Pyrénées – M°2 : CouronnesParis

