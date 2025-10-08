visite guidée du parc de Bercy Parc de Bercy – Grandes pelouses Paris

visite guidée du parc de Bercy Parc de Bercy – Grandes pelouses Paris mercredi 8 octobre 2025.

08/10/25 14h30 Le

parc de Bercy

Situé en bordure de

Seine, le parc de Bercy est marqué par son activité passée : le commerce du

vin. Ouvert en 1995, ce parc de 14 hectares présente toujours les entrepôts et

les rails qui servaient à la circulation des wagons-citernes. Son histoire se

dévoile aussi à travers les 200 arbres centenaires conservés dans l’aménagement

du parc. Ces vieux spécimens, essentiellement des platanes, sont des refuges de

qualité pour les oiseaux et la petite faune. Parmi la diversité des paysages

composant le parc, verger, vignes, milieux humides, un espace est dédié aux

plantes potagères entretenues par la Maison du jardinage, un centre de

ressources sur le jardinage en ville.

Rendez-vous : devant les pelouses du parc, place Léonard-Bernstein, face à la cinémathèque, métro Bercy

Quand un ancien site industriel se métamorphose en parc

Le mercredi 08 octobre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition Public adultes.

Parc de Bercy – Grandes pelouses place Léonard Bernstein 75012 Paris

