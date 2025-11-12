visite guidée du parc de Bercy Parc de Bercy – Grandes pelouses Paris
visite guidée du parc de Bercy Parc de Bercy – Grandes pelouses Paris mercredi 12 novembre 2025.
12/11/25 14h30 Le
parc de Bercy
Situé en bordure de
Seine, le parc de Bercy est marqué par son activité passée : le commerce du
vin. Ouvert en 1995, ce parc de 14 hectares présente toujours les entrepôts et
les rails qui servaient à la circulation des wagons-citernes. Son histoire se
dévoile aussi à travers les 200 arbres centenaires conservés dans l’aménagement
du parc. Ces vieux spécimens, essentiellement des platanes, sont des refuges de
qualité pour les oiseaux et la petite faune. Parmi la diversité des paysages
composant le parc, verger, vignes, milieux humides, un espace est dédié aux
plantes potagères entretenues par la Maison du jardinage, un centre de
ressources sur le jardinage en ville.
Rendez-vous : devant les pelouses du parc, place Léonard-Bernstein, face à la cinémathèque, métro Bercy
Quand un ancien site industriel se métamorphose en parc
Le mercredi 12 novembre 2025
de 14h30 à 16h00
gratuit sous condition Public adultes.
Parc de Bercy – Grandes pelouses place Léonard Bernstein 75012 Paris
education-environnement@paris.fr