Visite guidée du Parc de la Butte du Chapeau Rouge Parc de la Butte du Chapeau Rouge Paris

Visite guidée du Parc de la Butte du Chapeau Rouge Parc de la Butte du Chapeau Rouge Paris dimanche 24 août 2025.

Le 25 mai 1913, Jean Jaurès monte à la tribune de la paix sur la butte du Chapeau Rouge pour prononcer, peu avant la première guerre mondiale, un discours resté dans les mémoires. Ce terrain limitrophe du Pré-Saint-Gervais accueille au début du XXe siècle des rassemblements pacifistes réunissant syndicats et partis progressistes. La butte est aujourd’hui un parc entouré de d’immeubles HBM dont l’architecture de briques caractérise les portes de la capitale.

Visite guidée par Jacky Libaud, guide-conférencier de la Ville de Paris.

Le programme de la soirée :

17h – Atelier Bombes à graines avec l’association Graines populaires

18h – Visite guidée du parc de la Butte du Chapeau Rouge

19h30 – Buffet participatif (tendance bio végétarien) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez !

20h30 – Projection du film « Vivre avec les loups » en présence du réalisateur, Jean-Michel Bertrand / 2023 / 85 min

Cette visite guidée est organisée dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2025, pour faire découvrir aux Parisiens la biodiversité près de chez eux, et les inciter à renouer des liens avec les autres espèces, animales et végétales.

Le dimanche 24 août 2025

de 18h00 à 19h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-24T21:00:00+02:00

fin : 2025-08-24T22:30:00+02:00

Date(s) : 2025-08-24T18:00:00+02:00_2025-08-24T19:30:00+02:00

Parc de la Butte du Chapeau Rouge 5, avenue Debidour 75019 M°7bis : Dabube ou Pré-St-Gervais – T3b : Butte du Chapeau RougeParis

https://cine-jardins.fr/edition-2025/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/