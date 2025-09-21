Visite guidée du parc de la Moline Parc de la Moline Marseille

Visite guidée du parc de la Moline Dimanche 21 septembre, 10h30 Parc de la Moline Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-21T10:30:00+ – 2025-09-21T11:30:00+

Fin : 2025-09-21T10:30:00+ – 2025-09-21T11:30:00+

Visite guidée sur l’évolution de ce patrimoine bastidaire en un parc municipal.

Lieu de RDV : Terrasse du Chêne face à l’entrée du jardin pédagogique du relais Nature

Parc de la Moline 27 Boulevard Marius Richard, 13012 Marseille Marseille 13012 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

