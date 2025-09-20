Visite guidée du parc du 26e Centenaire parc du 26e Centenaire Marseille

Visite guidée du parc du 26e Centenaire 20 et 21 septembre parc du 26e Centenaire Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00+ – 2025-09-20T11:30:00+

Fin : 2025-09-21T15:+ – 2025-09-21T16:+

Visite guidée du parc sur son histoire et ses thématiques paysagères par les jardiniers de la ville.

Lieu de RDV : au niveau de la buvette

parc du 26e Centenaire avenue Jules Cantini, 13010 marseille Marseille 13010 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

(c) Ville de Marseille