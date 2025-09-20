Visite guidée du parc du château de Conteval Parc et jardins du château de Conteval La Capelle-lès-Boulogne

Visite guidée du parc du château de Conteval Parc et jardins du château de Conteval La Capelle-lès-Boulogne samedi 20 septembre 2025.

Visite 5€ avec le concert Gratuit pour les -18 ans

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le dimanche, la visite sera suivie d’un concert « la joie du bonheur ». Trompe de chasse et intument

Parc et jardins du château de Conteval 124 route nationale – 62360 La Capelle-lès-Boulogne La Capelle-lès-Boulogne 62360 Pas-de-Calais Hauts-de-France Parc, créé à la fin du XVIII ème siècle, sur une importante parcelle du domaine royale, aliéné par le Roi Louis XVI, au profit des Frères Delporte sur le plan du Baron de Courset. Pionniers de l’acclimatation des plantes exotiques et tenant du jardin naturaliste dit « à l’anglaise », ils firent un parc très ouvert aux perspectives guidant la vue jusqu’aux confins du Calaisis. L’un des premiers parcs Anglo-Chinois de France. Collection botanique et potagers à la Française.

Visite guidée du parc à 15h précises

Xavier Pruvost