Visite guidée du parc du château de la Saurine, histoire du site, rives de l’Arc, Château de la Saurine, Meyreuil

Informations pratiques

Visite guidée du parc du château de la Saurine, histoire du site, rives de l’Arc Samedi 19 septembre, 10h00 Château de la Saurine Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

RDV A 10H le samedi 19 septembre 2026 DEVANT LE CHATEAU DE LA SAURINE Parking disponible. “L’Arc et le château de la Saurine, deux patrimoines indissociables” : une découverte conjointe du fleuve, de la vallée de Roche Fontaine et du domaine du château de la Saurine, et de son histoire, pour lire le paysage comme un dialogue permanent entre patrimoine naturel, eau, géologie et histoire humaine. RDV A 10H devant le Château. Seuls les extérieurs seront visités. Tour du domaine et explications historiques, découverte des berges de l’Arc à la Saurine et de leur richesse arboricole, un lieu exceptionnel ! Une visite animée par Stéphane Salord président de RESSOURCE, et par Dominique BERTHOUT historien et archéologue. En partenariat avec le Centre Ressource propriétaire du lieu, et l’association ARC FLEUVE VIVANT.

Château de la Saurine 1985 route de Martina 13590 Meyreuil Meyreuil 13590 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0665411874 Construit à la fin du 17ième siècle par Pierre Puget, le château de la Saurine est un joyau du baroque provençal qui pour la première fois sera présenté aux Journées du Patrimoine. Visite guidée des jardins, histoire du site, berges de l’Arc. Il est inscrit dans les Sites Remarquables de France. Parking sur place

RDV A 10H le samedi 19 septembre 2026 DEVANT LE CHATEAU DE LA SAURINE Parking disponible. “L’Arc et le château de la Saurine, deux patrimoines indissociables” : une découverte conjointe du fleuve, de…

©stephane salord