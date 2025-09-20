Visite guidée du parc du Château de Rosay Château de Rosay Rosay

Visite guidée du parc du Château de Rosay Samedi 20 septembre, 10h00 Château de Rosay Yvelines

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Visite guidée du parc de 30 hectares du XVIIe siècle, avec ses cascades, son escalier d’eau, ses bassins, ses statues et ses nombreuses fabriques, à 10h précise (durée : env. 1h30).

Uniquement sur inscription au 07 82 47 40 56 – Limité à 30 personnes.

Château de Rosay Château de Rosay 78790 Rosay Rosay 78790 Yvelines Île-de-France 01 34 76 40 38 [{« type »: « phone », « value »: « 07 82 47 40 56 »}] Château en briques rouges à chaînages de pierre blanche datant du règne de Louis XIII, construit pour Jean Courtin. François Courtin fit rajouter vers 1660 des tourelles et tracer un parc. Les communs, tout comme la chapelle, ont été construits sous Louis XV, peut-être par l’architecte François II Franque pour Charles Savalette. L’architecte Jacques Denis Antoine y a réalisé des aménagements intérieurs, pour Jacques Louis de Brétignières. Il a certainement donné certaines des fabriques du parc, dont la construction s’est échelonnée jusqu’au début du XIXe siècle sur une quarantaine d’années (Temple de l’Amitié, souterrain, chaîne d’eau…). Voiture uniquement

Visite commentée

