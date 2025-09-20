Visite guidée du parc du Château des Chaînées Château des Chaînées Chevregny

Visite guidée du parc du Château des Chaînées Château des Chaînées Chevregny samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du parc du Château des Chaînées 20 et 21 septembre Château des Chaînées Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Visite guidée historique et architecturale des extérieurs et du parc du château des Chaînées. Unique château Art-déco et Arts & Crafts inscrit aux Monuments historiques des Hauts-de-France.

Ici, tout est géométrie, rigueur et néanmoins volupté. Une fois le pied posé dans l’intrigant château de Chevregny, et à mesure que la visite progresse dans les quatre niveaux de construction, fluides et symétriques, les fantômes des années 1920 se remettent à vivre… (Aisne Nouvelle, août 2015).

Fruit involontaire des destructions survenues au cours de l’offensive Nivelle de mai-juin 1917, le château des Chaînées a été reconstruit entre 1924 et 1927 par l’architecte parisien Paul Robine. Celui-ci a mis en musique les souhaits de la famille fondatrice d’une demeure d’inspiration anglaise et moderniste à l’obsession géométrique omniprésente. Jouant avec la lumière entre transparence et reflets, Paul Robine créé une oeuvre paradoxale, à la fois ancrée dans la tradition et profondément moderne. Le parc quant à lui a été dessiné par le paysagiste Georges Allemand.

Décor à la théâtralité assumée et fait pour impressionner, le château des Chaînées n’en a pas moins été construit avec une économie de moyens et une frugalité qui en font un exercice d’anticipation par rapport aux recherches ‘low-tech’ actuelles.

Le château des Chaînées dans son intégralité et son parc sont inscrits aux Monuments Historiques depuis novembre 2021.

Le parc est exceptionnellement ouvert à la visite pour les journées européennes du patrimoine 2025. Les propriétaires proposent une visite guidée historique et architecturale des extérieurs s’appuyant sur des photos anciennes et les plans de l’architecte. Des panneaux sur les architectes et l’histoire du village de Chevregny sont répartis dans le parc, le lavoir municipal et le musée de l’école (à 200 mètres)

Château des Chaînées 10, rue du Mont des vaches Chevregny 02000 Aisne Hauts-de-France https://www.leschainees.com L’actuel château des Chaînées est le fruit de la destruction intégrale du village de Chevregny au cours de l’offensive Nivelle d’avril-juin 1917 : le premier château situé en proximité immédiate de l’église et des habitations du village fut ainsi entièrement rasé ne laissant pour seul témoignage que les restes d’un escalier à deux entrées, monté sur deux colonnes romaines.

Abandonnant les ruines de l’ancien château, les propriétaires font reconstruire une propriété dans le même domaine avec l’aide de l’architecte parisien Paul Robine. Si de nombreux châteaux du chemin des Dames furent reconstruits dans des styles pastichant ceux des XVIII et XIXème siècles, le parti retenu fut de reconstruire une bâtisse à la mode du jour dans un style proche des mouvements Arts & Crafts et Art déco.

L’architecte Paul Robine va donc s’ingénier à construire une demeure avec un sens aigu de la théâtralité, le bâtiment se laissant découvrir peu à peu en une cheminée initiatique à travers le parc. Usant d’un plan complexe et pourtant d’une rare fluidité, Paul Robine fait montre d’une obsession pour la géométrie au travers de l’utilisation omniprésente de triangles, de cercles et d’hexagones imbriqués les uns dans les autres dans l’organisation du bâti et de rapports de proportions qui confèrent au Château des Chaînées son caractère tout à la fois harmonieux et mystérieux. parking possible le long de la voie publique

Journées européennes du patrimoine 2025

