Visite guidée du parc du Clos Savoiroux parc du clos Savoiroux Chambéry

Visite guidée du parc du Clos Savoiroux Dimanche 21 septembre, 09h30, 11h00 parc du clos Savoiroux Savoie

Sur inscription à partir du 5 septembre sur www.chambery.fr

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T10:45:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:15:00

Du monument aux morts à la statue de Jean-Jacques Rousseau en passant par les chemins pittoresques, admirez les diverses mises en scène de la nature et découvrez le charme et l’histoire du parc du Clos Savoiroux.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’exposition, 50 nuances de vert, quand ville et végétal se rencontrent, qui révèle comment le végétal accompagne les mutations urbaines et sociales de Chambéry. Un nouveau récit de ville teinté de vert…

parc du clos Savoiroux Faubourg Reclus, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Ville d’art et d’histoire de Chambéry